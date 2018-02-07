综合消息：欧盟发表新扩大战略 部分国家表示欢迎

新华社北京２月７日电 欧盟委员会６日通过了针对西巴尔干地区的扩大战略，塞尔维亚、黑山、保加利亚和荷兰等国对此表示欢迎。

欧盟名为《西巴尔干：入盟前景可信 加强与欧盟联系》的新扩大战略强调基础改革和睦邻友好，尤其涉及已经开启入盟章节谈判的塞尔维亚和黑山两国。新战略包括法治、安全和移民、社会经济发展、交通和能源连通、数字化计划、和解和睦邻友好等６方面倡议，并制定了２０１８年和２０１９年的具体行动计划。

塞尔维亚总理布尔纳比奇、塞欧洲一体化部长亚德兰卡·约克西莫维奇等政府官员和欧盟驻塞代表团团长塞姆·法布里齐等在政府大楼召开新闻发布会，一致认为欧盟新扩大战略给西巴尔干国家进行入盟改革、解决共同问题提供了重要机遇。

布尔纳比奇说：“新战略给塞尔维亚提供了机遇，这是对我们所有努力的认可，但这并不意味着塞尔维亚在２０２５年可自动成为欧盟成员国。”

塞尔维亚２００９年提出入盟申请，２０１２年获得欧盟候选国地位，２０１４年开始入盟谈判。

黑山总理马尔科维奇同日表示，新扩大战略“在本地区最需要的时候提供了一个绝对积极的信号，传递了清晰的信息，即西巴尔干国家的入盟前景仍然可期”。他说，这一信息对黑山尤其重要，因为黑山被认为是在２０２５年时间框架内的下一个入盟国家，“如果成绩好，我们甚至可以更早加入欧盟”。

黑山２００６年脱离塞尔维亚和黑山这个国家共同体，正式成为一个主权国家。黑山２００８年提出入盟申请，２０１０年获得欧盟候选国地位，２０１２年启动入盟谈判。

保加利亚总理鲍里索夫和荷兰首相吕特６日在索非亚欢迎欧盟出台的对西巴尔干国家战略，称该战略恰逢其时。

吕特６日对保加利亚进行为期一天的工作访问。在双边会谈后举行的联合记者会上，鲍里索夫说，欧盟的西巴尔干国家战略显示，欧洲愿意作为一个稳定、安全、繁荣和统一的大陆发展，作为欧洲大陆一部分的西巴尔干国家和人民已经有了明确的欧洲愿景，并且从２０２５年开始，他们的愿望将开始实现。

鲍里索夫说，保加利亚政府将在西巴尔干国家入盟的进程中提供帮助，期待５月在索非亚举行的欧盟－西巴尔干国家领导人会议上就如何实施该战略与各方进行讨论。

吕特说，荷兰支持保加利亚在担任欧盟轮值主席国期间为推动西巴尔干国家入盟所作的努力，支持欧洲深化市场一体化。

西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、波黑、黑山、马其顿等国家，其中克罗地亚已于２０１３年加入欧盟。（参与记者：王慧娟、王欣然）

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