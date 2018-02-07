“晒娃”需谨慎 意大利一母亲因肆意发布孩子照片成被告

近日，意大利罗马法院审理了一起肖像权及隐私权案。一位母亲在社交网络肆意发布16岁孩子的照片，被孩子告上法庭。结果，法庭依据联合国《儿童权利公约》、意大利《版权法》及《儿童权益保障法》等，要求母亲删除所发布的全部子女照片，日后未经子女同意，禁止发布子女肖像或涉及子女隐私的信息，否则将对其处以1万欧元的罚款。这个判决，让不少喜欢“晒娃”的人，惊出了一身冷汗。

“晒”，可谓信息时代的一个全球性现象，是智能手机普及、自媒体及社交网络发展的产物。“晒”本身有着分享的意味，一本书、一首歌，烦恼和快乐……让周围的人更多、更好地了解自己，也能给朋友提供更多信息，不无正能量释放。

“晒娃”也是如此。小生命的成长让人激动，分享孩子的重要时刻是人之常情。在美欧国家，“晒娃”也是个热词。根据调查，德国71%的母亲都会在社交媒体上传孩子两岁以下的照片；早在2010年，美国两岁以下的孩子中80%有照片出现于社交媒体上。即便美国“第一女儿”伊万卡、英国王妃凯特，也是“晒娃”晒得不亦乐乎。

晒归晒，问题也不少。像罗马那位母亲遭遇的一样，英国、德国、法国、葡萄牙、美国等国都曾有人因未成年肖像问题对簿公堂；“脸书”早在2010年就因滥用未成年人肖像遭到集体诉讼。为什么“晒娃”会晒出官司？最直接的原因是安全问题。

在鱼龙混杂的社交媒体中，过度分享孩子的照片和私人信息，将孩子的姓名、常出现的地点、学校等信息公开在网络，容易让不法分子有机可乘，还可能造成信息盗用。澳大利亚的儿童网络安全专员曾发现，数以千万计的儿童照片出现在网络上的儿童色情群组中。甚至还有“电子绑架者”，从他人社交媒体复制孩子照片并声称是自己的孩子，达到奇特的心理满足感。

更深层次的是伦理问题——孩子是不是父母的“私产”？“身体发肤，受之父母”，但子女并非父母私有物，孩子虽少不更事，并不意味着他们没有自己的权利，包括对自身照片的使用。2016年，华盛顿大学和密歇根大学以249位家长和他们的孩子为样本调研发现，对于“晒娃”前是否应该征求子女的意见的回答，孩子答“是”的比例是家长的两倍多。而以长远计，孩子长大后会不会对网络上自己的旧照不满？恶意评论又会不会对孩子的日常生活造成影响？

正因此，各国对于“晒娃”，出手干预管制的也不少见。2016年，法国国家宪兵队特地针对“脸书”的一项“晒娃”行动发出警示；在美国，给孩子拍裸照可能被判定为猥亵行为，若发上网事态则更为严重。在“晒娃”一事上，尊重未成年人意见，保障其隐私与安全，必须置于首位考虑。作为国家和社会，未成年权益保护，需不断完善其隐私的立法司法保护工作，政府及互联网企业应更新技术监管手段，建立快速举报和处理机制，给未成年人数据设置更高隐私级别。

什么才是“晒娃”的恰当打开方式？是询问孩子：我想晒出你的照片，你同意吗？是询问自己：晒出这张照片，真的合适吗？

这是值得思考的。谨慎“晒娃”，关乎尊重和安全。（转自微信公众号镜鉴）

(责编：王欲然、常红)