布隆迪总统：中国和布隆迪的合作“堪称典范”

新华社布琼布拉２月６日电（记者邢建桥）布隆迪总统恩库伦齐扎６日在首都布琼布拉接受中国媒体采访时表示，中国对布隆迪来说不仅是一个合作伙伴，中国在布隆迪最困难的时期一直支持布隆迪人民，中布两国合作“堪称典范”。

恩库伦齐扎对中国给予布隆迪的支持和长久以来在国际社会为布隆迪伸张正义表示感谢。他说，布隆迪视中国为兄弟，布隆迪同中国之间的合作比同其他国家的合作更有活力。

恩库伦齐扎对今年举行的中非合作论坛北京峰会充满期待。他说：“自中非合作论坛成立以来，中国对非洲提供了大量支持，帮助非洲发展，布隆迪当然也是受益者。”他希望借此次中非合作论坛北京峰会，加紧落实中非新的合作发展项目，进一步加深中非合作，以及布隆迪与中国的合作。

在中国传统新年来临之际，恩库伦齐扎祝愿中国人民新春快乐，希望新的一年里，中非、中布关系更加具有活力。

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