财经观察：全球股市或进入高波动期

“突如其来的波动重创了金融市场……彻底打破持续近９年的牛市行情大部分时间里所保持的平静。”美国《华尔街日报》这样形容最近的美股暴跌。

５日，纽约股市道琼斯工业平均指数暴跌上千点，单日下跌点数创历史新高。６日，道指尽管收盘强劲反弹，但全天剧烈震荡，其中最大下跌５６７．０１点，最高上涨６００．４８点，全天振幅逾１１００点。

美股剧烈震荡也波及全球。６日，东京股市日经２２５指数收盘下跌４．７３％；德国股市ＤＡＸ指数下跌２．３２％；其他主要股市也出现不同程度的下挫。

业界观点认为，美股下跌的主要原因是过去多年以来较快上涨后的调整和加息预期。德国知名基金经理延斯·埃哈德认为，美股大跌内因在于“过热”，从而产生回调的内在需求，导火索则是美国就业数据引发市场对通胀和美联储加息的担忧。

中银国际环球商品市场策略主管傅晓也认为，近日全球股市大幅下跌，其触发点是美国就业数据好于市场预期，引发投资者关于美国通胀上升以及美联储加快升息步伐的担忧。

在业界看来，近期的股市震荡预示，高波动性或将成为２０１８年全球股市的一大关键词。

“过去一周出现的抛售，可能标志着市场开始进入较为动荡的时期。”《华尔街日报》如此警告。截至目前，道指已连续三个交易日出现至少１％的波动幅度，相比之下，２０１７年全年总共出现１０次这样的情况。

与此同时，衡量标准普尔５００指数未来３０日波动情况的指标——芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）在２０１７年创下最低年平均值之后，近日大幅飙升并触及今年以来的最高水平，表明投资者押注市场将更动荡。

安联保险公司首席经济顾问穆罕默德·埃里安预计，近期全球股市这种震荡加剧的情况还将继续。

今年全球股市之所以可能呈现高波动性特质，主要有以下几方面原因：首先，美股估值水平偏高。高盛美国证券策略首席分析师戴维·科斯廷认为，当前标准普尔５００指数成分股的平均市盈率达到１８．８倍左右，从历史来看已经处于较高水平；其次，全球股市普遍存在较强关联性，美股波动可能引发全球股市震荡；再次，美联储会否超预期加息，成为全球股市面临的一大“黑天鹅”风险。正如此次触发市场动荡一样，这一风险未来还可能继续发酵。

尽管今年波动性或将增强，但分析人士普遍认为，全球股市并不存在显著的熊市甚至危机风险。在傅晓看来，近期的股市调整是短期的、技术性的抛售，并不意味着市场长期走势的转变。本轮调整主要因此前估值过高、价格上涨过快导致，适当回调有助于释放风险。目前全球宏观经济依然向好，基本面没有显著变化。

此外，世界经济加快复苏，企业盈利水平明显改善，也为股市长期向好提供了有力支撑。

对于中国股市，分析人士认为，外围市场波动会对中国股市产生一定影响，反之亦然。但这种影响多是短期的，中国股市通常与世界其他股票市场的关联性较低，其运行更多是自身因素决定的，但也需要防止全球市场心理波动产生的共振风险。（新华社记者杜静 邓茜 乔继红，参与记者：朱晟、徐海静、赵焱）

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)