俄官员称俄在境内部署导弹系统属主权问题

新华社莫斯科２月６日电 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫６日表示，俄罗斯在加里宁格勒部署“伊斯坎德尔”导弹系统并非打算威胁任何国家，俄有权在自己领土上任何适当的地方部署武器。
佩斯科夫说，俄罗斯从不威胁任何人，俄在境内部署武器属俄主权范围内问题，将此视为威胁的说法是不妥的。
近日，立陶宛国防部长卡罗布利斯指责俄方在加里宁格勒部署“伊斯坎德尔”导弹系统，对附近的波罗的海国家造成了威胁。
俄方就此表示，可以将俄在加里宁格勒部署导弹系统理解为加强该地区的军事实力。
“伊斯坎德尔”是俄军目前装备的最先进导弹系统。俄方在加里宁格勒部署“伊斯坎德尔”导弹系统，是对美国和北约在欧洲部署反导系统所采取的反制措施之一。
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