伊朗总统重申伊核问题全面协议与导弹问题立场

新华社德黑兰２月６日电（记者马骁 穆东）伊朗总统鲁哈尼６日主持召开记者会，重申伊朗绝不会重新谈判伊核问题全面协议，发展“防御性质的弹道导弹”问题更不在谈判范围之列。

“我们从来不认为伊核问题全面协议可以与其他问题相关联，这是一项７方共同签署的协议，”鲁哈尼强调，“而且这份协议得到了联合国安理会的认可。”

鲁哈尼表示，伊核问题全面协议十分稳固。他告诫美国总统特朗普，若违反协议，受损的是美国的国际声誉。

对于弹道导弹和伊朗国防问题，鲁哈尼明确表示，伊朗只会发展防御性质的“常规武器”且“不会与任何人讨论这个问题”。

自去年１月特朗普就任美国总统以来，美国政府以伊朗发展弹道导弹技术为由对伊朗不断施压，并出台多项制裁措施。伊朗方面则表示，发展导弹技术是伊朗不可剥夺的权利。特朗普今年１月１２日宣布，将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，并要求修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。他表示，若不能达成美国期待的协议，美国将退出协议。

２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗将限制其核计划，国际社会则将解除对伊制裁。该协议于２０１６年１月１６日正式实施。

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