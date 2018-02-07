坦桑尼亚期待与中国加强野保合作

新华社达累斯萨拉姆２月６日电（记者高竹 李斯博）坦桑尼亚自然资源和旅游部常务秘书高登斯·米兰兹６日发表讲话，希望在保护野生动物和开发旅游资源等领域加强与中国的合作。

当天在达累斯萨拉姆举行的中坦野生动物保护与旅游发展论坛上，米兰兹赞扬中国为保护野生动物及打击盗猎活动所做的巨大贡献，认为中国全面实施象牙贸易禁令充分体现了中国在保护野生动物方面的决心。他认为保护野生动物是一项需要全社会共同参与和努力的重要事业，希望加强与中国的合作，共同打击盗猎。

中国公共外交协会副会长胡正跃致辞说，保护野生动物有利于改善生态环境，同时还能吸引更多游客，增加旅游收入。中国重视与非洲国家在野生动物保护领域的合作，中坦双方合作前景广阔。

中国驻坦桑尼亚大使馆公使衔参赞徐晨发言时表示，在打击盗猎和野生动物制品走私方面，中方除了向坦桑尼亚提供设备援助，还举办多种教育活动以提高在坦中国公民保护野生动物的自觉性。他希望充分利用坦桑尼亚丰富的旅游资源和中国庞大的旅游市场，促进中坦旅游合作互利共赢。

此次论坛由中国驻坦桑尼亚大使馆、坦桑尼亚旅游协会和中国公共外交协会联合举办。会议期间，米兰兹授予中国女演员海清坦桑尼亚野生动物保护亲善大使称号。

坦桑尼亚旅游资源丰富，拥有非洲第一高峰乞力马扎罗山和联合国教科文组织世界遗产塞伦盖蒂国家公园等诸多名胜。据介绍，坦桑尼亚共有１７个国家公园、１个野生动物保护区、２个狩猎保护区以及海洋保护区，总面积约占其国土面积的３０％。

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