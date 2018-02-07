“欢乐春节·多彩贵州风”在尼泊尔中国文化中心拉开序幕

人民网新德里1月7日电 （记者苑基荣）1月6日，尼泊尔中国文化中心大红灯笼高高挂起，彩灯闪烁，两条中国福龙腾空跃起，中国结，小鞭炮，对联等年味十足的各类饰品把整个中心点缀得温馨而喜庆。

下午4时许，由尼泊尔中国文化中心、贵州省文化厅主办，多彩贵州风艺术团承办的“欢乐春节·多彩贵州风”在欢声笑语中拉开帷幕。中国驻尼泊尔大使于红，尼泊尔前通讯部部长阿格尼·萨普柯塔，尼泊尔中国文化中心主任尹坤松，尼泊尔外交部东亚司联秘库玛尔，中心所在市布达尼卡塔市市长卡雷尔，美国驻尼泊尔使馆外交官，俄罗斯文化中心官员，以及尼泊尔陆军参谋指挥学院各国留学军官，在尼中资机构工作人员、汉语教师，尼泊尔学校师生约400余人参加了活动。

尼泊尔中国文化中心主任尹坤松在致辞中说，“欢乐春节”一直倡导“欢乐、和谐、对话、共享”的理念，海外民众不仅有机会欣赏到来自中国的高质量演出，还可以了解和分享具有民族精神和时代风貌的中华优秀传统文化，分享春节文化中“阖家团圆”“天人合一”“万象更新”的理念。尼泊尔中国文化中心自试运营以来，先后开展多项各类文化交流活动，充分发挥思想交流、文化展示和国情宣介等职能，受到尼泊尔各界人士的广泛欢迎和一致好评，为传播中国文化、促进中尼两国人民的相互理解与友谊发挥了积极作用。

尼泊尔中国文化中心主任尹坤松致辞

尼泊尔前通讯部部长阿格尼·萨普柯塔在致辞中表示，尼泊尔始终坚定不移地奉行一个中国的政策，相信十九大之后中国将取得更大的发展。

尼泊尔前通讯部部长阿格尼·萨普柯塔致辞

中国驻尼泊尔大使于红在致辞中对远道而来的贵州省文化代表团表示感谢。于红表示，刚刚过去的2017年是对中国的发展具有重大而深远意义的一年，是中国建设取得显著成就的一年。于红强调，中国始终是尼泊尔值得信赖的好邻居和好朋友，并一如既往的支持和帮助尼泊尔的全面发展。

中国驻尼泊尔大使于红致辞

活动现场气氛热烈，来自多彩贵州风艺术团的演员们为观众献上了歌舞《多彩贵州》、芦笙舞《丰收的喜悦》、苗族绝技《缩骨术》等10余个具有浓郁地方特色的节目，赢得在场观众的阵阵掌声。

茶话会演出现场

此外，来自尼泊尔SAB学校、巴尔·维喀什中学、小天使学校的学生为观众带来了自己编导的节目。

尼泊尔学生表演

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