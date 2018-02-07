古特雷斯要求马尔代夫解除紧急状态

新华社联合国２月６日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯６日发表声明，表示对马尔代夫最新局势严重关切并呼吁马尔代夫政府尽快解除紧急状态。
古特雷斯在声明中说，他对马尔代夫宣布国家进入紧急状态这一最新局势发展深表关切，并敦促马尔代夫政府维护宪法和法治，解除紧急状态，确保包括司法人员在内所有人的人身安全。
当地时间５日晚，马尔代夫法律事务部长沙库尔通过国家电视台宣布，总统亚明已命令即日起在全国实行为期１５天的紧急状态。
２月１日，马尔代夫最高法院发布裁决令，要求政府无罪释放前总统纳希德等９名反对派领导人。反对派支持者随后走上街头游行庆祝，并与警方发生冲突。４日，最高法院再次发布裁决令，称因总统亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。
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