中国援助马达加斯加红十字会办公用品

新华社塔那那利佛２月６日电（记者文浩）中国援助马达加斯加红十字会物资项目换文签字仪式６日在中国驻马达加斯加大使馆举行。

中国驻马达加斯加大使杨小茸、马红十字会国家委员会主席克劳德等出席签字仪式。

杨小茸在致辞中说，近年来，中国红十字会平均每年向全球约２０个国家提供各类援助。这次援助项目是中国红十字会与马红十字会的首次合作，希望两国红十字会以此为契机，继续加强合作，共同造福两国人民。

克劳德在致辞中感谢中国红十字会对马红十字会工作的支持和帮助，并愿意与中国红十字会保持合作，增强互信，努力改善两国人民，特别是困难民众的生活条件。

这次中方捐赠的物资包括台式电脑、激光打印机以及投影仪等办公用品，旨在帮助马红十字会改善办公环境。

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)