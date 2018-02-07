中国援助马达加斯加红十字会办公用品

新华社塔那那利佛２月６日电（记者文浩）中国援助马达加斯加红十字会物资项目换文签字仪式６日在中国驻马达加斯加大使馆举行。
中国驻马达加斯加大使杨小茸、马红十字会国家委员会主席克劳德等出席签字仪式。
杨小茸在致辞中说，近年来，中国红十字会平均每年向全球约２０个国家提供各类援助。这次援助项目是中国红十字会与马红十字会的首次合作，希望两国红十字会以此为契机，继续加强合作，共同造福两国人民。
克劳德在致辞中感谢中国红十字会对马红十字会工作的支持和帮助，并愿意与中国红十字会保持合作，增强互信，努力改善两国人民，特别是困难民众的生活条件。
这次中方捐赠的物资包括台式电脑、激光打印机以及投影仪等办公用品，旨在帮助马红十字会改善办公环境。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】