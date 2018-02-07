印尼再次发布极端恶劣天气预警

人民网雅加达2月7日电（记者席来旺）印尼国家气象气候与地球物理局（BMKG）日前再次发出警告，随着雨季高峰到来，印尼全国大多数地区预计将遭受洪涝与山体滑坡坍塌的灾害。国家气象气候与地球物理局局长Dwikorita指出，除了连续大雨之外，印尼近海一带的强风影响也很大。未来几天乃至3月份之前，在东爪哇、西苏拉威西等地，都将出现包括强暴雨在内的极端恶劣天气。为此，国家气象局（BMKG）刚刚发布了爪哇岛易发洪涝与山体滑坡的地区分布图，国家气象局（BMKG）发言人哈里表示，这意味着许多地区在2月份将更容易发生洪涝灾害。目前，中爪哇岛多个地方已宣布处于灾害紧急状态。

首都雅加达日前遭受的洪涝灾情结果初步公布。国家防灾总署发言人索托波6日在新闻发布会上指出，在5日的洪捞袭击中，首都雅加达有1万2千人受到严重影响，其中6532人被迫疏散到各个收容所，有的可能会流离失所。受灾地区包括雅加达东区、南区和西区的多个地方，数以千计的民宅被洪水淹没，其中受灾最严重的是雅加达南区与东区。新建的雅加达城区通往苏哈国际机场的轻轨立交桥墙体坍塌，致1人死亡，造成首都机场列车暂停运作，通往国际机场的高速公路也被迫临时改道。雅加达通往茂物山道坍塌导致1人死亡，3人重伤，茂物铁路轨道坍塌，又导致5人死亡，3座房屋毁坏。交通部决定雅加达通往茂物山顶的路线关闭10天，之后再视情考虑后续动作。

国家防灾总署（BNPB）发言人索托波6日呼吁广大公众，要继续加强防备洪水，山体滑坡和旋风等灾害，因为二月份是爪哇岛雨季的高峰期，洪水、山体滑坡和旋风的威胁将会增加。

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