朝鲜谴责美国发布《核态势评估》报告

新华社平壤２月７日电（记者程大雨 吴强）朝鲜外务省美国研究所发言人６日表示，美国最新发布的《核态势评估》报告显示出美国企图以核武器称霸世界的野心。

据朝中社报道，该发言人在回答朝中社记者提问时说，美国在这一报告中提出要开发更多种类的新型核武器，无论敌人发动的攻击是否属于核攻击，都可成为美国核打击对象，这是美国对全世界的核战争宣战布告。

发言人表示，报告更加暴露出美国企图以核武器威胁其他国家从而主宰世界的野心，并为此进一步推进核武器的现代化与多样化。美国是全球首个开发并唯一动用过核武器的国家，迄今积累了各种核装备，是把世界推向核战争爆发边缘的“危险国家”。

美国国防部２日发布新版《核态势评估》报告，要求美政府研发新型核武器，提高核威慑力。报告一经发布，立刻受到美国国内舆论以及国际社会广泛质疑和批评。

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)