伊拉克库区官员称拘押近4000名“伊斯兰国”成员

新华社巴格达２月６日电（记者程帅朋 魏玉栋）伊拉克库尔德自治区（库区）官员６日表示，库区目前拘押了近４０００名极端组织“伊斯兰国”成员，其中包括该组织的部分外籍武装人员。

库区政府负责媒体事务的官员丁达尔·泽巴里在新闻发布会上说，２０１４年至２０１７年间，库区安全部门和武装部队逮捕了约２５００名“伊斯兰国”成员。在哈维杰收复战期间，另有约１０００名武装分子向库区武装部队投降。

泽巴里说，库区安全部门此前还在基尔库克市监狱关押了约３５０名“伊斯兰国”成员，之后将他们转移到了埃尔比勒。

泽巴里透露，库区已将所有被拘押者的名字提交给联合国和红十字国际委员会。他说，伊拉克政府曾要求将这些人移交中央政府关押，但库区认为移交行动应在联合国监管下进行。

泽巴里没有说明库区拘押的“伊斯兰国”外籍成员人数，但他表示部分外籍成员已被遣送回国。

２０１４年，“伊斯兰国”席卷伊拉克西部和北部大片地区。在之后三年多的反恐战争中，库区下属武装力量曾发挥重要作用。２０１７年１２月，伊拉克政府宣布取得打击“伊斯兰国”历史性胜利。

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