巴勒斯坦政府启动与以色列断绝关系程序

新华社拉姆安拉２月６日电（记者赵悦 杨媛媛）巴勒斯坦政府６日宣布组建部长级委员会，负责断绝与以色列在政治、管理、经济、安全等领域的联系。

巴政府当天发表新闻公报说，该委员会已开始研究与以政府脱钩的具体措施。同时，巴政府宣布成立另一个委员会，研究使用其他货币或发行本国货币替代巴勒斯坦目前使用的货币——以色列谢克尔。

公报表示，这些举措有助于巴方摆脱以色列在政治和经济等领域对巴方的控制，有助于巴方与阿拉伯、伊斯兰国家或欧盟等其他友好国家发展更紧密联系。

２０１７年１２月６日，美国总统特朗普宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都。此举导致巴勒斯坦强烈不满。巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会今年１月１５日宣布，巴方将暂停承认以色列，双方已达成的和平协议不再有效。巴解组织执行委员会本月３日晚决定，落实中央委员会决议，并要求巴勒斯坦政府立即全面断绝与以色列的接触。

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