高盛乐观看待中国宏观经济运行 接近“甜蜜点”

人民网讯 2月2日，高盛首席亚洲经济学家迪安竹在北京举行的“全球宏观论坛中国2018”活动上表示，从宏观经济管理的角度看，目前中国的产出接近潜在产出水平，通胀率接近目标通胀水平，可以说，中国经济已非常接近“甜蜜点”。
迪安竹认为，2017年对中国经济而言是非常好的一年，在经济增长提速的同时，信贷增速明显放缓。他说：“一两年前，还有不少投资者和分析师担心中国债务问题。但现在看来，随着信贷增速放缓，中国的债务风险变得更加可控。”实际上，在多层次金融监管的作用下，整体信贷增速得到了抑制。
而对近年而言，迪安竹认为，中国的政策收紧预计更多是监管政策的收紧，包括针对影子银行、环境污染等领域，而不是加息等货币政策的收紧。此外，从全球范围来看，高盛预测，2018年和2019年世界经济分别增长4.1%和4%。其中，发达经济体今明两年预计分别增长2.4%和2%，新兴经济体今明两年将分别增长5.5%和5.6%。高盛进一步预计，美国经济今明两年将分别增长2.8%和2.2%，而中国2018年的中国实际GDP增速有望达到6.5%。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】