高盛乐观看待中国宏观经济运行 接近“甜蜜点”

人民网讯 2月2日，高盛首席亚洲经济学家迪安竹在北京举行的“全球宏观论坛中国2018”活动上表示，从宏观经济管理的角度看，目前中国的产出接近潜在产出水平，通胀率接近目标通胀水平，可以说，中国经济已非常接近“甜蜜点”。

迪安竹认为，2017年对中国经济而言是非常好的一年，在经济增长提速的同时，信贷增速明显放缓。他说：“一两年前，还有不少投资者和分析师担心中国债务问题。但现在看来，随着信贷增速放缓，中国的债务风险变得更加可控。”实际上，在多层次金融监管的作用下，整体信贷增速得到了抑制。

而对近年而言，迪安竹认为，中国的政策收紧预计更多是监管政策的收紧，包括针对影子银行、环境污染等领域，而不是加息等货币政策的收紧。此外，从全球范围来看，高盛预测，2018年和2019年世界经济分别增长4.1%和4%。其中，发达经济体今明两年预计分别增长2.4%和2%，新兴经济体今明两年将分别增长5.5%和5.6%。高盛进一步预计，美国经济今明两年将分别增长2.8%和2.2%，而中国2018年的中国实际GDP增速有望达到6.5%。

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