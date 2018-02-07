中国“坐月子”习俗开始向欧美传播

人民网讯 虽然现代人认为“坐月子”麻烦、古板，但如今这个中国传统却让“欧美妈妈”称羡。英国《金融时报》日前刊文称，虽然“坐月子”习俗在当下的中国已有争议，但欧美国家却日渐重视，甚至西方对产后照护的观念也开始改变。

英国新手妈妈Julia直言，在中国工作时，曾见过很多专门照顾产妇的父母、机构，十分羡慕，在西方国家只能自食其力。她认为，“我认为坐月子的习俗，显现出东方国家对孕妇产后照护的重视。”其实，东、西方产后照护的不同，与医学观念的差异有关。

西医认为分娩是人的本能，是个恢复的过程，而英美产妇往往认为生产是件简单的事。但对中医来说，分娩类似于生病，是个耗损的过程，因此需要“养”，加上古代医疗技术不发达，就产生了种种规矩。东西方观念差异导致了对待产妇的政策不同，英国的产假是6周，之后产妇若选择继续在家休息，只能领取很低的国家补贴，因此多数产妇都选择回去工作。此外，英国父母很少帮助子女照顾新生儿及产妇，也让新手家长负担重。

科学研究已证实，产后2至6周对孕妇、婴儿都至关重要。世界卫生组织（WHO）《新生儿和产妇产后恢复指导手册》指出，产后的几个星期，不仅关系产妇身体康复，也有关产妇的心理重塑，因此新生儿和产妇都应得到精心照顾。现在，西方国家开始重视产后照护。如今欧洲国家也注重产妇产褥期的身心保健，不仅挪威许多医院都有像月子中心的产后康复中心；荷兰产妇也可享有1、2周的免费“月嫂”，瑞典的新手爸妈还有长达1年的带薪产假。

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