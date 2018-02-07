南非总统祖马同意有条件辞职 以避免被罢黜

人民网讯 法新社援引《泰晤士报》报道， 南非政坛局势紧张。南非总统祖马6日同意在一些条件得到满足后辞职。此前祖马原定8日对国会发表年度国情咨文演说被延后，执政党非洲人国民大会陷入是否要让祖马下台之争，党内高层意见分歧。法新社消息说，非大党称，祖马与其可能的继任者的会谈富有建设性。

法新社报道说，祖马自2009年执政至今，但因多起贪腐丑闻缠身，面临即将被自己政党罢黜的风险。南非的非洲人国民大会自已故领导人曼德拉1994年在种族隔离政策结束后当选总统以来，一直统治南非，如今党内对是否应“罢免”祖马陷入分裂。

非国会议长·姆贝特6日表示，将会很快宣布发表国情咨文的日期。姆贝特已经安排好国会在22日进行对祖马的不信任投票。祖马原定8日在开普敦向国会发表年度国情咨文演说，但越来越多人呼吁他在演说前就辞职下台。 非洲民族议会的全国执行委员会将举行会议。拥有80名成员的全国执委会是非洲民族议会最高决策机构，他们可以罢黜祖马的总统职位，只是他可能拒绝接受。（老任）

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