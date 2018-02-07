巴黎罕见飞大雪 埃菲尔铁塔关闭

人民网讯 据法新社报道，鲜少下雪的巴黎两日来雪花纷飞，白天雨雪，晚间积雪。埃菲尔铁塔6日临时关闭，游人也许只能欣赏白雪素裹的铁塔。法国北方半个地区也被大雪覆盖，高铁，交通，学校都受到严重影响。
在经过一个世纪罕见的暖月之后，法国二月份气温骤降，导致北方22省启动紧急御寒方案。持续的雪天导致卢瓦河--普瓦杜--阿登以及大巴黎地区的交通主轴运行十分困难。6日下午，启动紧急御寒方案的省达至28省。
法国气象局预报，从卢瓦河到大巴黎地区，降雪量持续增大，最高可达十五至二十厘米厚度。大巴黎地区，某些地区的积雪已达至三至五厘米深。不过，一些见雪兴奋盎然的巴黎人穿上滑雪板，面对圣心教堂，在蒙马特高地滑行。
气象专家指出，由于雪势明显增强，加之处于零度天下，深夜气温更低，雪将会在地面堆积得越来越厚。除了降雪，法国气象局还预告洛林等地区将面临遭受冰雪覆盖的风险。
（老任）
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