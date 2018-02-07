美国职业球员遭非法移民酒驾撞死 特朗普借机推动其强硬政策

人民网讯 据美国媒体报道，美国总统特朗普6日推动他的强硬移民立场。他说，一名职业美式橄榄球队员被一名非法移民酒后开车撞死的事件“如此可耻”，美国必须立即采取坚决措施遏制非法移民。

4日早晨，印第安纳波利斯小马队后卫埃德温·杰克逊在印第安纳州的一条高速公路上被一名男子开车撞死。他的优步司机也被撞死。警方说，肇事者是37岁的危地马拉人曼努埃尔·奥勒戈-萨瓦拉，他之前曾在2007年和2009年两次被遣返，但是又非法返回美国。

事发时，杰克逊因为身体不适，司机把车停在路边，奥勒戈-萨瓦拉随后开车撞上了他们。警方说，奥勒戈-萨瓦拉血液内的酒精含量是法定限度的三倍。特朗普利用这起事件抨击民主党人。民主党人正就修改美国移民政策以及如何最好保护近两百万年轻移民不被遣返的问题而与白宫相争不下。（老任）

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