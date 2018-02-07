新华社纽约２月６日电（记者王文）美元指数６日上涨。
分析人士说，投资者抛售风险较高的资产转而持有相对安全的美元，带动美元指数小幅上涨。
衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨０．０４％，在汇市尾市涨至８９．５９０。
截至纽约汇市尾市，１欧元兑换１．２３９１美元，低于前一交易日的１．２４００美元；１英镑兑换１．３９５８美元，低于前一交易日的１．４００１美元；１澳元兑换０．７８８７美元，低于前一交易日的０．７９０１美元。
１美元兑换１０９．３６日元，低于前一交易日的１０９．７１日元；１美元兑换０．９３６１瑞士法郎，高于前一交易日的０．９３５６瑞士法郎；１美元兑换１．２５２２加元，高于前一交易日的１．２５０３加元。（王文）
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