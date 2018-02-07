SpaceX成功发射火箭 把特斯拉跑车送入太空 由 “星侠”驾驶

人民网讯 据美国媒体报道，私营太空公司SpaceX（太空探索）6日试射世界上现役的最强力火箭。火箭已成功发射升空，把一辆樱桃红的特斯拉跑车送入地球至火星的椭圆形轨道。

这枚猎鹰重型火箭在佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。美国宇航局(NASA)于1969年首度送太空人上月球的阿波罗11号任务也是从这里升空。SpaceX公司首席执行官、高科技创业家埃隆·马斯克(Elon Musk)当天于火箭升空前跟记者们说，他“会认为如果只是飞离发射台，没有把发射平台炸成碎片的话，那就是个胜利。”

火箭拥有三个推进器和27个引擎，能够提供超过两百万公斤的推力。如果发射成功，这将成为迄今为止正在使用的最强力的火箭，也是美国宇航局45年前发射载有三名宇航员的土星5号运载火箭以来发射的最强力的火箭。这枚猎鹰重型火箭最初设计的时候是要把人类送上月球或者火星，但是马斯克表示，现在也考虑把它作为运送设备和供应物资的载体，进入更深邃的太空目的地。

试射火箭的运载物一般是钢铁或者水泥块，然而这次试射的运载物是马斯克拥有的另一家公司所制造的特斯拉Roadster跑车。驾驶座里有假人模特“星侠”(Starman)，车内循环播放着大卫·鲍威(David Bowie)的歌曲《太空星尘》(Space Oddity)。

马斯克上个月发推说，让他心驰神往的是，这辆车在浩瀚的太空永不停顿地行驶，或许几百万年后还会被外星人发现。（老任）

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