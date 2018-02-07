美民主党拟公布“通俄门”备忘录 须经特朗普审批

据美媒报道，美国国会众议院情报委员会5日一致同意公布一份有关联邦调查局和司法部“通俄门”调查的民主党机密备忘录，以期平衡上周解密的共和党备忘录。民主党人表示，他们要澄清真相。

据报道，美国众议院情报委员会最资深民主党成员谢安达说：“我们认为这将有助于告知公众，共和党备忘录里有很多不准确和歪曲的地方。”

推动公布民主党备忘录是为了回应共和党上周公布的一份备忘录。共和党的备忘录指责联邦调查局使用由希拉里·克林顿竞选阵营资助的调查结果作为依据，申请法庭许可，监视特朗普竞选阵营顾问卡特·佩奇与俄罗斯的联系。

特朗普表示，共和党备忘录为他在俄罗斯干预大选一事的调查中洗刷不白之罪。但是特别检察官穆勒的调查仍在继续。

民主党人，甚至很多共和党人表示，穆勒调查的依据远远不止竞选期间一方对另一方的调研材料。

共和党籍众议员威尔·赫德说：“这份备忘录不是指责穆勒的调查。应当允许穆勒进行最仔细的调查，搜寻每一条线索直到结案”。

报道指出，民主党版本的备忘录必须经过特朗普审批才能公布。白宫官员暗示，但是并没有保证，特朗普将批准公布民主党版本备忘录。一位白宫发言人表示，特朗普可能支持对联调局的行为进行一场新的调查。

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)