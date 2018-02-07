跨里海东西贸易运输走廊国际会议在京举行

2月6日，跨里海东西贸易运输走廊国际会议在北京举行，商务部副部长王受文在会议现场发表演讲。新华网记者黄河摄

新华网北京2月7日电（记者栗一星 黄河）由阿塞拜疆政府发起，阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦和土耳其四国驻华大使馆联合主办的“‘一带一路’上的跨里海东西贸易运输走廊国际会议”6日在北京举行。商务部副部长王受文、阿塞拜疆经济部部长穆斯塔法耶夫等多国政府官员和企业负责人出席了活动。

王受文表示，“一带一路”倡议与“跨里海贸易运输走廊”的理念高度契合。中国愿与各方凝聚共识、共同行动，携手推进“跨里海贸易运输走廊”沿线各国互联互通，共同开创“一带一路”国际合作的美好未来。

王受文说，“一带一路”倡议提出近5年来，中国与相关国家一道，积极推进贸易和投资便利化，不断改善营商环境，拓展经贸合作领域，取得了丰硕成果。中国将继续发挥经贸合作的基础和先导作用，持续推进“一带一路”贸易畅通，与沿线国家共谋发展。

穆斯塔法耶夫表示，“一带一路”倡议对“跨里海贸易运输走廊”的发展有重要意义。阿塞拜疆是“一带一路”倡议框架下连接欧亚大陆的重要交通枢纽，阿方以行动支持“一带一路”倡议，致力于推动“跨里海贸易运输走廊”与“一带一路”倡议深度融合发展。

作为“跨里海贸易运输走廊”的重要组成部分，巴库-第比利斯-卡尔斯铁路于2017年10月成功贯通。这条连接阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其三国的铁路是欧亚之间最便捷的陆上通道，为中国和东南亚国家向地中海地区和欧洲运输货物提供了新的途径。

王受文指出，巴库-第比利斯-卡尔斯铁路的贯通使古丝绸之路在高加索地区焕发出新的勃勃生机。在阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦和土耳其四国政府的共同努力下，今年1月19日，途经该铁路的首趟中欧班列从乌鲁木齐发车开往欧洲，这是沿线各国共建“一带一路”的又一里程碑。

近年来，为促进跨里海地区交通运输合作，阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、土耳其等国铁路部门一直未间断地进行协商。为了修建巴库-第比利斯-卡尔斯铁路，阿塞拜疆政府投入了大量资金。据了解，为使这条线路更有商业吸引力，各方将简化手续，降低运价，提高通关效率和货物运输能力。（栗一星）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)