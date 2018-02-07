“欢乐春节” 走向全球

1月30日，在挪威城市特罗姆瑟，吉林省艺术团演员在“欢乐春节”活动上表演民族舞蹈。新华社记者 梁有昶摄

2月6日，国务院新闻办举办发布会，邀请商务部、文化部和国家旅游局相关负责人，介绍了2018年春节消费市场、文化活动、假日旅游等方面的情况。

供应充足 消费升级

商务部副部长王炳南介绍，现在已经进入年货采购的高峰期，预计春节黄金周期间全国零售和餐饮企业可实现销售额9000亿元以上，同比增长10%左右。

王炳南还指出，今年春节消费市场的最大特点是消费升级。比如消费选择更重品质：过去过年是穿新衣、用新物、吃大餐；而今是吃出健康、穿出时尚、用出品位。消费内容更趋多样化：过去消费主要是商品方面的消费，如置办年货、走亲戚送礼物；现在，服务类的消费比重越来越大，比如旅游、教育、健身、娱乐、文化等。消费方式更加便利：过去大家回家过年，大包、小包拿着很多东西，现在很多人都是在网上购物，在网上把年货办好，“年货比人更早到家”。随着跨境电商的发展，国外优质商品也能迅速到达中国消费者手中。一些生鲜产品，从国外送到百姓家中只需要3天的时间。

旅游市场 加强监管

春节期间许多人会选择出行旅游，如何做好旅游市场的监管工作，也是大家十分关心的问题。

今年，各地旅游主管部门将安排24小时假日值班，畅通投诉渠道，及时处理游客投诉；加强景区客流监控，做好应急预案，确保热门景区景点安全有序。国家旅游局近期还将发布一批典型案件和游客不文明行为记录，以发挥震慑和教育引导的作用。

走出国门 传递问候

随着中国文化越来越多地“走出去”，春节也成为了全球人民都愿意参与欢庆的节日。文化部副部长杨志今在介绍今年春节文化市场时，特别强调了“融合”。

2018年春节期间，文化部将继续在全球开展“欢乐春节”活动，传递来自中国的新春问候。包括专场演出、春节庙会、广场庆典、非遗互动、校园联欢、文贸推介、美食品鉴等20多个类别在内的一大批高水准“欢乐春节”项目将在全球超过130个国家和地区的400多座城市陆续展开，包括53个“一带一路”沿线国家和地区。其中如美国纽约“艺术中国汇”，加拿大渥太华“冰上龙舟节”，赫尔辛基、布宜诺斯艾利斯、开罗、奥克兰庙会，英国特拉法加广场巡游等活动已在当地连续多年举办，深受当地民众喜爱，成为当地民众庆祝中国新年的保留节目。（本报记者 李 贞）

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