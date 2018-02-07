跨境贸易投资自由化便利化水平再提升

据新华社北京2月6日电 （记者刘开雄）记者6日从国家外汇管理局获悉，当前和今后一个时期的外汇管理重点工作之一就是进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。
在日前召开的全国外汇管理工作会议上，外汇局提出，2018年将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，一方面，深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局，另一方面，维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护国家经济金融安全。
外汇局在部署当前和今后一个时期的外汇管理重点工作时明确提出，将进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展，稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。稳妥有序推进资本项目可兑换，保护外商投资合法权益，支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】