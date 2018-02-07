跨境贸易投资自由化便利化水平再提升

据新华社北京2月6日电 （记者刘开雄）记者6日从国家外汇管理局获悉，当前和今后一个时期的外汇管理重点工作之一就是进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。

在日前召开的全国外汇管理工作会议上，外汇局提出，2018年将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，一方面，深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局，另一方面，维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护国家经济金融安全。

外汇局在部署当前和今后一个时期的外汇管理重点工作时明确提出，将进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展，稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。稳妥有序推进资本项目可兑换，保护外商投资合法权益，支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。

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