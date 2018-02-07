“文化中国·四海同春”慰侨访演启动

本报北京2月6日电 （记者王尧）国务院侨办2月6日举行新闻发布会宣布，2018年“文化中国·四海同春”春节慰侨访演已经启动，将组织6个艺术团组，分赴北美、南美、亚洲、欧洲、大洋洲的16个国家和地区29个城市，预计演出33场。

据国务院侨办副主任谭天星介绍，目前慰侨访演港澳团已率先于2月2日赴港澳地区演出，其余5个艺术团组将于大年初二陆续展开访演活动。全部访演行程将历时35天，于3月8日结束。

2018年是“文化中国·四海同春”文化品牌活动开展十周年。从2009年以来，“文化中国·四海同春”已累计向144个国次和港澳地区派出69个“四海同春”艺术团组，在五大洲303城次演出417场，广场和剧场观众超过610万人次。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 04 版）

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