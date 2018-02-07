国际奥委会宣布筹办奥运新标准

据新华社平昌2月6日电 （记者姬烨）国际奥委会6日宣布了筹办奥运的“新标准”，这一被国际奥委会主席巴赫称作“奥运史上最省钱”的方案，包含上百项改革措施，将帮助未来的奥运东道主节省亿万美元。国际奥委会、国家（地区）奥委会、国际奥委会全球合作伙伴以及转播商，将与举办城市一道让奥运会变得“可承受、可收益、可持续”，而2022年北京冬奥会在筹办过程中已经率先示范执行“新标准”。

在平昌举行的国际奥委会第132次全会上，办奥“新标准”被正式提出。在《奥林匹克2020议程》的指引下，在不影响奥运体验的前提下，总共118项改革措施涉及缩小场馆规模、重新规划交通、优化现有基础设施和媒体服务、多个体育项目共用场馆、开闭幕式和文教活动、接待和门票以及残奥会等多方面。

国际奥委会在一份声明中表示，即将在4年之后举行的北京冬奥会已经开始执行“新标准”。比如2008年北京奥运会标志性场馆之一的国家游泳中心“水立方”，将是北京冬奥会冰壶比赛场馆。而北京冬奥组委将办公区设置在首钢园区，并将这个过去的工厂打造为休闲、娱乐和体育中心，也体现了“重新利用”的理念。

此外，国际奥委会还举例说明了“新标准”，比如将过去从申办成功到举办奥运会的7年，划分为“3+4”，前三年用来“规划设计”，后四年用来“具体运行、测试和执行”。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 23 版）

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