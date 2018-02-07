陈竺与两位法国科学家分享瑞典2018年度舍贝里奖

三位获奖者（瑞典皇家科学院网站提供）

人民网斯德哥尔摩2月6日电 （记者 李玫忆）2月5日，瑞典皇家科学院宣布将2018舍贝里奖授予中国上海交通大学的陈竺、法国巴黎巴斯德研究院的安娜·德尚、法国巴黎法兰西学院的于克·德戴，为表彰其“阐明急性早幼粒细胞白血病的分子机理并发展了革命性治疗”。

该奖项由舍贝里基金会资助。此基金会由企业家班特·舍贝里（Bengt Sj?berg）于2016年创立，他捐献了20亿瑞典克朗用于推动聚焦于癌症、健康和环境的科学研究。负责颁发该奖项的瑞典皇家科学院也是诺贝尔物理学、化学以及经济学奖的评选机构。

获奖的三位科学家发展了针对一种特殊血癌类型，即急性早幼粒细胞白血病的新型靶向治疗。该病曾经是最为致命的癌症类型之一，而今天90%的患者在接受此新疗法后可获治愈。这种治疗的独特性在于，它使用的是维生素A的一种亚型全反式维甲酸（ATRA）和三氧化二砷，是第一种可以不用化学治疗的急性白血病标准疗法。

使用砷剂的理念起源于传统医药，但在该疗法中为科学实验加以证实。获奖者有条不紊地揭示了导致此种疾病的分子机理，从而使其科学治疗成为可能。他们识别了该型白血病细胞中的一种特异基因突变，并对其错误蛋白质加以摧毁，从而阻断了导致病人死亡的过程。该疗法使得癌症细胞失去自我更新能力而被清除。在许多国家，此种联合疗法已成为急性早幼粒细胞白血病的首选治疗。

现在，三位获奖者依然活跃于癌症研究领域。安娜·德尚主要致力于继续她在肝癌领域的工作，研究癌症发展进程中蛋白质修饰的意义；于克·德戴主要在研究刺激癌症细胞成熟及阻断其自我更新的潜在治疗方法；陈竺则正从事其他类型白血病遗传和分子学改变的研究。

陈竺教授在发表获奖感言时说：“与德戴博士和德尚博士分享负有盛名的2018舍贝里奖是我的莫大荣誉，因为该奖是对癌症研究重要贡献的认可”，他认为，“获得此奖并不仅仅意味着荣耀，更重要的是一种责任。这种责任促使我和我的团队以及合作者们要继续努力破解其他类型血液癌症的发病机理，通过与其他伙伴的合作来发展针对这些疾患的创新、有效治疗策略。”

法兰西学院的于克·德戴表示：“这是对一项进行了三十年而最终转化成临床实践疗法的认可，是对我们与中国研究组二十余年紧密合作和友谊的认可，”“此奖也是对我与陈竺共享的某种医学理念的认可，这种理念就是基于好奇心驱使的、从临床观察到执着基础科学研究再回归于患者的救治，而自由的研究则是我所在的研究机构法兰西学院之基础价值。”

巴斯德研究院的安娜·德尚的获奖感言是：“这是对我们阐明一种非常严重的白血病类型及其有效治愈疗法之分子和细胞学基础所做贡献的高度认可，必将有助于未来发展与其类似途径的高效癌基因靶向疗法。”

三人将共同分享100万美元的奖金。

获奖者简介：

陈竺，上海交通大学教授，1953年生于中国上海，1989年获得巴黎狄德罗大学圣-路易医院哲学博士。

安娜·德尚，法国巴黎巴斯德研究院教授，1957年生于法国高莱，1983年获得法国巴黎巴斯德研究院哲学博士。

于克·德戴，法国巴黎法兰西学院教授，1959年生于法国马赛，1989年获得法国巴黎第VI大学哲学博士。

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