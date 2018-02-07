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南非自由州省夸夸地区和哈里史密斯地区爆发骚乱 提醒当地民众注意安全

2018年02月07日08:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡2月6日电 （王磊）南非自由州省夸夸地区（QWAQWA）和哈里史密斯（HARRISMITH）地区于2月5日晚爆发骚乱。据当地南部非洲自由州福建同乡会提供的情况，目前骚乱可能进一步扩大，并影响周边民众的生活和经商。

据了解，此次骚乱的主要原因是当地民众对目前在任市长严重不满，这种情绪引发了民众对部分区域范围内外国人经商场所的破坏，目前已有20几名涉案份子被警方控制。根据最新信息，尚无华人商铺在该事件中遭受损失的报告。

自由州省福建同乡会会长兼领事保护员石钦平告诉记者，目前已与当地华人商铺、工厂取得联系，提醒他们注意安全，如有突发事件，请第一时间联系当地的防暴警察。

石钦平介绍说，为了安全起见，目前受影响地区的所有华人店铺基本上都已经关闭，但是他担心事态会进一步恶化，到时华人商铺也可能被波及。

在此提醒当地华人华侨，如遇突发情况可拨打以下电话:

自由州福建同乡会会馆值班电话（星期一至星期五 8:30AM-5:00PM；星期六8:30AM-3:00PM）：051 -4320298；

其他时间在自由州如遇紧急情况可拨打自由州福建同乡会求助电话；

0797215566 SANTIE 秘书

0785279923 领事保护员 翁龙

0736869168 领事保护员 黄勇华

0767088888 领事保护员 庄蒋荣

0730775828 领事保护员 翁雪平

0840321452 领事保护员 石钦平

(责编：燕勐、常红)
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