驻美大使崔天凯批驳“锐实力”言论：中国贡献的是新选择、智实力和正能量

2月3日晚，崔天凯邀请留美学子到使馆联欢并发表致辞。郑琪 摄

人民网华盛顿2月6日电（记者郑琪）2月3日晚，中国农历春节前夕，中国驻美国大使崔天凯邀请留美学子到使馆联欢。在当晚的致辞中，崔天凯回应了近期美国智库和媒体炒作的所谓中国“锐实力”问题。

崔天凯表示，有人出于对中国文化的疑虑提出了一个新的概念叫“Sharp Power”（锐实力）。如果他们能够真正了解中国文化的精髓，真正准确地理解中国的发展理念和发展目标，客观地认识中国对人类和平发展共同事业的贡献，他们就应该看到，中国贡献的不是什么“锐实力”，而是“新选择、智实力和正能量”。

崔天凯强调，中国的发展已经证明，世界上不是只有一条路可以走，各国完全可以走符合自身国情的发展道路。我们提出的构建人类命运共同体、构建新型国际关系等主张，体现了对于“人类在21世纪应该走什么样的道路”的中国智慧。我们给国际社会贡献的是正能量。

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