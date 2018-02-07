驻美大使崔天凯：请丢掉一厢情愿的幻想

2月3日晚，崔天凯邀请留美学子到使馆联欢并发表致辞。郑琪 摄

人民网华盛顿2月6日电（记者郑琪）2月3日晚，中国农历春节前夕，中国驻美国大使崔天凯邀请留美学子到使馆联欢。在当晚的致辞中，崔天凯对当前的中美关系发表了看法。

崔天凯表示，过去一年，中美关系总体上实现了美国新政府上任以后的平稳过渡、稳中有进。两国元首举行了三次会晤，并且多次通信通话。两国之间建立的四个高级别对话机制也都顺利完成了首轮对话。中美两个大国之间的关系，既重要又复杂，而且从来不会是一帆风顺。几十年来，中美关系总是在不断克服各得困难和障碍中向前发展，一直保持在相对稳定、积极发展的轨道。

崔天凯谈到，近期，中美关系中出现了一些令人关注的动向，反映了美国一些人对中国认识的缺失和对中国战略上的误判。例如，有些人因为中国坚持走自己的发展道路而感到沮丧。事实上，中国选择的发展道路是基于自身的国情，有自身的理论作为指导，有自身的制度作为保障，有自身的文化作为底蕴。因此，我们的发展道路是不可能、也不应该改变的。今年是农历戊戌年，在120年前的1898年曾经发生了戊戌变法。这是清王朝末期的一次改良主义尝试，但最后以失败告终。后来又经过多少代人、无数仁人志士前赴后继的奋斗，历经复杂漫长的历史阶段，中国最终选择了现在的道路、理论和制度，并不断完善我们的自信。因此，中国对自身发展道路的选择是不可能因为任何别的国家的想法而改变的。我希望那些感到沮丧的人能够面对现实，丢掉一厢情愿的幻想。“人无自信，谁人信之”，自信是我们国家能够持续发展的基本条件，有了自信才能够自立于世界民族之林。

崔天凯指出，也有人认为，如果中国要坚持走自己的道路，中美两国就必然会发生对抗。我认为这是对于中国文化传统和现实目标的严重误判。十九大报告讲到，中国将继续坚定维护自己的利益，同时中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己。报告还指出，中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。大道之行，天下为公，这反映了我们的天下观和世界观。中国主张，世界上应该构建人类命运共同体，国与国之间应该构建新型国际关系。各国应该共同面对新的挑战，争取共同的利益。没有一个国家可以关起门来发展，也没有一个国家可以独立地去面对这么多的挑战。我们有共同的规则，其核心就是《联合国宪章》的宗旨和原则。

崔天凯还强调，有些人还喜欢谈论21世纪是谁的世纪，好像可以自由选择一样。实际上，每个国家都面对着能不能顺应历史潮流、能不能满足人民的诉求、能不能走好自己的道路这个考验。也就是说，每个国家都要面临时代的选择、人民的取舍，而不是相反。

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