国情咨文不鼓掌 民主党惹毛特朗普

美国总统唐纳德·特朗普对任内首份国情咨文遭民主党人“冷遇”耿耿于怀。5日，他批评民主党人不给国情咨文中的“好消息”鼓掌，“非常反美”、甚至“叛国”。
按美联社的说法，特朗普当天出席活动本是为了“兜售”新减税政策，后来转为抨击民主党。他说，共和党人对自己说的一切“发狂”，而民主党人不给国情咨文鼓掌，“他们像死了一样，很反美”。
民主党人“更希望特朗普搞砸，而不是希望我们的国家好”，特朗普说，“这太自私了，是负能量”。
接着，他措辞愈发犀利：“我们能把这称为叛国吗？为什么不？我是说，他们无疑不深爱我们的国家。”
俄勒冈州民主党籍参议员杰夫·默克利搬出美国宪法第一修正案怼特朗普。他在社交媒体推特上写道：“对于不赞同的观点有不鼓掌的自由，这叫做第一修正案。”
众议院民主党领袖南希·佩洛西在推特上说：“特朗普把效忠美国等同于效忠他，每一个美国人都应警惕。”
特朗普1月30日在国会发表首份国情咨文。他在推特上说这次演讲创下收视纪录。但美联社报道，尼尔森收视率调查显示，3位美国前总统国情咨文“首秀”的收视表现超过特朗普。（惠晓霜、陈丹）【新华社微特稿】
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