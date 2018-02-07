美国土安全部官员蠢哭：机密忘飞机上被CNN捡走

美国国土安全部(DHS)此前针对4日的美国职业橄榄球联盟“超级碗”演练反恐行动，但文件连同负责人的登机证和旅程规划却忘在飞机上，最后竟然恰巧被CNN员工捡到。

据CNN报道，该报告于12月底拟定，标题为“仅供官方使用”和“对国家安全至关重要”，评估了2018年“超级碗”发生生化袭击时各种官员的准备情况。由于事涉机密，相关人等若要丢弃文件必须将其销毁，内容不得外流。但CNN员工却意外在商用客机的座位后方椅袋发现这份报告，当中记载了如何应对炭疽生物武器的袭击。CNN决定在“超级碗”结束之前不报道此事，因为政府官员担忧会引起不必要的恐慌。

美国国土安全部新闻秘书霍尔顿在一份声明中说，“这次演习取得了巨大的成功，并没有任何具体可信、有针对性的生化恐怖袭击发生。”美国土安全部的一位官员透露，报告中记载的需要改进之处，已在4日之前得到完美解决，他们对于反恐规划相当有信心。但另一位美国土安全部官员凯耶姆(Juliette Kayyem)表示，弄丢这些文件是非常愚蠢的事情。(海外网 孙蒙)

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