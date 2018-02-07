日本真子公主婚事推迟至2020年 称结婚想法不变

真子公主与男友小室圭。(路透社)

海外网2月6日电 日本天皇明仁的长孙女、真子公主，原定于今秋与大学同学小室圭结婚，但宫内厅今日(6日)宣布，一系列相关仪式将推迟到2020年。

据台媒报道，真子公主已和小室圭于去年9月订婚，但鉴于明年有日本天皇明仁将退位以及皇太子德仁将即位等重要仪式，两人原定于今年11月4日举行的结婚仪式，预定延至2020年举行。

真子公主在声明中表示，她和小室在准备婚事的过程中，发现要在今秋结婚的话太赶了，“没有足够的时间为婚事和婚后生活做准备”，于是决定等日本皇室办完天皇交接的大事后再结婚，两人要以最好的状态迎接婚姻生活。

宫内厅也表示，真子公主和小室圭两人要结婚的想法没有改变。

据海外网早前报道，日本明仁天皇长孙女真子公主原定于2018年11月4日与平民出身的大学同学小室圭在东京都内举行结婚典礼。真子公主“下嫁”后将成为平民，并脱离皇室开始新生活。早前，皇室宫内厅干部有意见认为，“两人还年轻，可先租房住”。

26岁的真子公主是明仁次子秋筱宫文仁亲王与纪子王妃的长女。她还有一个妹妹佳子公主和一个弟弟悠仁亲王。男友小室圭现就职于一家法律事务所，他表示婚后不会更换工作。

据了解，真子结婚后将成为平民，由此日本皇室成员将减少至天皇和皇族的共18人。

这是2014年高圆宫家次女千家典子之后，再次迎来女性皇室成员结婚。作为天皇子孙的内亲王中，上一个结婚的是天皇夫妇的长女黑田清子，她于2005年成婚，婚后在东京都内的租赁公寓开始新生活，后搬入一般商品房。

(责编：樊海旭、常红)