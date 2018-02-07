防年轻人借入学迁入 日本禁止东京23区大学扩招

据日媒报道，本月6日，日本安倍政府联系“地方创生”政策，在内阁会议上敲定新法案，禁止东京23区的大学增加招生名额，并新设给地方大学的补助金。

据新法案规定，位于特定地区的大学从2018年度起的10年内原则上不允许扩招。日本政府通过政令将东京23区指定为特定地区。

报道指出，此举旨在减少年轻人以上大学为契机迁入东京，纠正人口向东京一极集中的问题。

报道称，给日本地方大学的补助金旨在培养支撑地方经济的产业。针对大学、地方政府与企业的联合业务单位的研究费，原则上给予5年补助，金额为50%至75%。每个项目的年补助金上限为10亿日元(约合人民币5800万元)。

关于新法案，东京都知事小池百合子2日发表声明称“再次对不讲理且不合理的限制表示反对”等，加强了批评。

对此，主管大学教育的日本文部科学相林芳正6日在记者会上称：“现状是地方上许多人迁入东京，有必要在振兴具有魅力的地方大学的同时，致力于控制东京23区的招生数。”

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