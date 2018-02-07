手机屏幕不怕碎？钻石玻璃屏手机有望明年面世

手机碎屏？或许在不久的将来，这个问题将不再困扰消费者。美国阿克汗半导体公司正在研制人造钻石玻璃屏。美国科技新闻网站CNET5日报道，配备这种屏幕的手机有望于2019年面世。

阿克汗半导体公司用实验室制成的“Miraj钻石玻璃”制作手机屏幕。钻石玻璃采用纳米晶体技术，让晶体随机排列，增强屏幕的坚固性，还会让手机运行温度降低。由于是用甲烷人工合成钻石，这种钻石玻璃屏不仅保留了天然钻石的特性，还能过滤电子，比蓝宝石屏更为明亮、清晰。

眼下阿克汗半导体公司正与一家手机制造商合作，对钻石玻璃屏进行压力测试，并检测它对触碰的反应及与其他材料的匹配度。此外，公司还与一家屏保生产企业合作，希望将钻石玻璃屏应用到更多设备上。（乔颖）【新华社微特稿】

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