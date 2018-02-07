腐败案情严重 越南国企老总被判第二个终身监禁

越南河内人民法院5日对越南国家石油和天然气集团（简称“越国油”）及其分公司系列腐败案再次宣判，一度出逃海外的越国油下属越南油气安装股份总公司原董事长郑春青被判第二个终身监禁。

越南快报网站援引法院判决书报道，郑春青涉嫌从总公司下属单位的一处房地产开发项目中侵吞资产62.2万美元（约合398.9万元人民币）的罪名成立，被判终身监禁。

报道说，这桩案件审理过程中，郑春青拒不认罪，但其他被告和证人的证词坐实了他的罪名。另有7名被告分别被判6年至16年监禁不等，其中越共中央政治局原委员、胡志明市委原书记丁罗升的弟弟丁孟胜因侵吞财产罪名被判9年监禁。

丁罗升和他一手提拔起来的郑春青上月23日分别被判13年监禁和终身监禁，前者罪名是“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”，后者罪名包括“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”和“侵吞财产”。

针对“越国油”一系列贪腐案件的调查和审理还未结束。几个月后，丁罗升将因一桩牵扯越南海洋银行的案件受审。2008年，越国油斥资8000亿越南盾（约合2.3亿元人民币）购入海洋银行股份。2015年，海洋银行债务缠身，被中央银行、即越南国家银行接管，导致越国油的投资“打水漂”。

按照越南法律，侵吞巨额国有资产可判死刑。为换取从轻发落，郑春青的家人在庭审前向越南司法部上交部分赃款。

郑春青所涉案件最初受到舆论关注是因为归他私人使用的一辆豪车2016年被曝悬挂政府车牌照。

越南公安部2016年在全国通缉郑春青并求助国际刑警组织追逃。2017年8月初，德国外交部指认越南政府人员把郑春青从德国“绑架”回越南。越南外交部否认绑架，强调郑春青是回国投案。越南国家电视台播放了郑春青悔过的画面。

近年来，越共领导层加强反腐，查处多起贪腐大案。越共十二大政治报告提出六大核心任务，摆在前两位的是党建和反腐。

越通社先前报道，越南舆论普遍认为，逮捕、拘留丁罗升进一步显现越共打击腐败、从严治党的决心。对于河内人民法院近日的量刑判决，不少民众拍手称快。（王宏彬）（新华社专特稿）

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