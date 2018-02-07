日本又掉飞机？自卫队飞行员据推测难以生还

日本防卫省5日证实，陆上自卫队一架波音AH-64型攻击直升机当天下午在西南部佐贺县神埼市坠毁，两名飞行员据推测难以生还，地面人员没有伤亡。

防卫省官员说，坠地时，直升机头冲下栽向一幢二层民宅屋顶，爆炸后起火。所幸事发时屋内无人。这幢民宅附近有一所幼儿园和一所小学，所有学生无恙。

佐贺县消防部门官员延藤正木（音译）确认，没有地面人员受伤。

日本广播协会电视台画面显示，事发现场火光冲天，冒起滚滚浓烟，房屋几乎被烧焦。目击者接受采访时说，听到好几声剧烈的爆炸声。

日本防卫大臣小野寺五典说，坠毁的直升机隶属于陆上自卫队目达原驻地，两名飞行员“心肺停止”。这是日本官方在正式确认死亡前的惯用表述。

小野寺五典说，不清楚坠机原因，防卫省正在调查。

日本共同社报道，直升机与地面失联前曾报告出现故障，据信是在迫降时出事。

事发后，日本首相安倍晋三下令停飞自卫队在编12架相同型号的波音直升机，安全排查结束后再恢复飞行。

日本自卫队上一起坠机事件发生在2016年4月。日本航空自卫队一架双发动机喷气式小型飞机在鹿儿岛县高隈山山区失踪。搜救人员后来发现飞机残骸和飞行员遗体。

近来，驻日美军在日本冲绳屡次“犯事”，引发民愤。日本防卫省统计显示，驻日美军所属军机2017年共发生25起安全事故，比2016年的11起增加一倍多。去年10月，美军一架CH-53E大型运输直升机在空中起火后紧急降落，险些造成地面人员伤亡。去年12月，美军机发生两起空中坠物事故，分别砸中托儿所屋顶和小学操场，所幸没有人员伤亡。（王宏彬）（新华社专特稿）

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