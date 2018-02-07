迫于压力“被动行贿”？三星“太子”获释

韩国首尔高等法院5日作出二审判决，改判三星电子副会长、集团实际控制人李在镕2年6个月监禁、缓刑4年。被捕近1年后，李在镕5日获释。

尽管一审法院曾认定此案是韩国“政商勾结”的典型案件，但是二审法院认为李在镕迫于时任总统朴槿惠及其亲信崔顺实的压力，属于“被动行贿”。

【二审判决：“被动行贿”】

首尔高等法院5日推翻一审作出的5年监禁判决，改判李在镕2年6个月监禁、缓刑4年。自去年2月17日被捕后，李在镕5日获释。

5日16时40分许，李在镕面带微笑，走出首尔看守所。他告诉媒体记者：“我对大家表示歉意。对我而言，过去一年是反省自我的宝贵时间。今后，我会更加谨慎，做得更好。”

韩联社报道，李在镕获释当天，立即前往医院探视父亲，即三星集团会长李健熙。李健熙现年76岁，近年来身体状况不佳，2014年心脏病发作后，一直住在三星旗下医院三星医疗中心。

2017年8月，首尔中央地方法院一审裁定李在镕行贿、挪用公款、非法转移资产、隐匿犯罪收入和作伪证5项罪名全部成立，判处5年监禁。

但在二审判决中，首尔高等法院认为本案的核心在于，“朴槿惠滥用总统职权给三星集团施压，崔顺实因扭曲的母爱冲昏头脑、利用与朴槿惠的关系谋求私利”。李在镕则是迫于双方的压力“被动行贿”。

二审判决推翻了李在镕所受多项关键指控，例如非法赞助崔顺实实际控制的韩国冬季体育英才中心、非法转移资产出境等指控，但维持有关三星电子赞助崔顺实之女郑某马术训练构成行贿罪的一审判决。

首尔高等法院5日还判处同庭受审的三星电子未来战略室前室长崔志成、未来战略室前次长张忠基2年监禁、缓刑3年，推翻了一审作出的4年监禁判决。两人同样当天获释。

【控辩双方：均要上诉】

李在镕一审被判5年监禁后，他本人抱怨刑期太长，提起上诉；作为检方的特别检察组则认为判刑太轻，也提起上诉。特检组认定李在镕为继承经营权贿赂总统及其亲信，在二审过程中寻求对他判处12年监禁，以及对另外多名三星高管判处7年至10年监禁。

特别检察官朴英洙及其团队5日对二审判决表达失望。朴英洙告诉《韩国先驱报》记者，检方将针对二审判决提起上诉。

二审判决说，在本案中很难找到政商勾结的痕迹。此外，二审法院介绍，李在镕全部退还了在一审中被认定罪名成立的贪腐涉案金额，这也是他在二审中获减刑的主要原因。

李在镕的律师团5日对二审判决推翻多项指控表达感激，但表示仍要提起上诉，以寻求洗清全部罪名。该律师团在一份声明里说：“法庭推翻了我们的客户所受多项关键指控，我们对法庭所展现出来的勇气和智慧表示尊重。但是，我们将在后续法律程序中拼尽全力，以洗刷全部指控。”（杨舒怡）（新华社专特稿）

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