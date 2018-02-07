雾霾锁城今年更加严重 德黑兰小学停课一天

伊朗首都德黑兰的小学5日因雾霾停课一天，当地车辆实行限号行驶。

德黑兰政府发布的数据显示，有害的细微颗粒物平均浓度4日达到每立方米144微克，在一些区域浓度达到每立方米169微克。这些数值远高于世界卫生组织设定的安全上限。

德黑兰市政府建议儿童、孕妇、老年人以及患有心脏疾病的人士避免室外活动。

德黑兰有850万居民，汽车和摩托车保有量超过800万辆。按伊朗媒体的说法，德黑兰现有80%的空气污染物来自车辆废气排放。

大气逆温现象每年都会使德黑兰遭受严重的空气污染。由于近期降水少，德黑兰今年因逆温引发的空气污染情况更加严重。

大气逆温即气温随着高度升高而逐渐增加的反常现象。正常情况下气温随着高度升高而逐渐降低。逆温影响下，早晚空气能见度低，空气污染更为常见。（王逸君）【新华社微特稿】

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