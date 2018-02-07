特朗普唱衰“追梦人”两党新方案：只是浪费时间

美国国会两名参议员5日公布一项跨党派的移民法案草案，旨在保护与“童年抵美者暂缓遣返”(DACA)计划相关的非法移民，同时加强美墨边境安全措施。然而，总统唐纳德·特朗普很快便唱衰这一草案，因为它未提及出资修建美墨边境墙。

【特朗普表不屑】

DACA受益者获称“追梦人”。按美联社说法，这项由共和党籍参议员约翰·麦凯恩与民主党籍参议员克里斯·孔斯联名提出的草案建议，2013年年底前抵达美国的“追梦人”如果满足没有重罪记录等条件，便可依照法律程序获得永久居留身份，并可申请加入美国国籍。草案同时建议采取系列措施，而非修建实体墙，来巩固美国南部边境安全。

路透社援引孔斯和麦凯恩的联合声明说：“法案草案……确实着力于我们面临的最紧迫的两个问题：保护DACA受益者和确保边境安全。”

一直承诺修建美墨边境墙的总统特朗普随即对上述草案表达不屑。他在推特上写道：“任何不包含稳固边境安全和急需的（边境）墙的DACA协议，都只是浪费时间。3月5日很快就到了，民主党似乎不关心DACA。赶紧达成协议吧！”

【移民法案僵局】

DACA计划将于3月5日到期，国会应在此之前提出替代政策。美国白宫1月25日对移民改革内容提出要求，同意准许“追梦人”入籍，前提是民主党支持建造美墨边境墙。特朗普1月30日发表国情咨文时说，允许“追梦人”获得美国国籍，同时增强边境管控，终止“移民抽签”和“链式移民”等现行政策。

眼下美国国会正在起草移民改革相应法案。麦凯恩和孔斯的草案是其中一项，比白宫提出的方案范围稍窄。在众议院，共和党籍众议员威尔·赫德和民主党籍众议员皮特·阿圭勒也提出类似草案。一份由民主党籍参议员迪克·德宾和共和党籍参议员林赛·格雷厄姆联名提出的相关草案上个月被白宫否决。

按美联社说法，美国共和、民主两党眼下就移民问题陷入僵局，因为民主党人和部分共和党人希望能给予“追梦人”合法公民身份，但反对特朗普政府终止“链式移民”等现行政策；而保守派人士坚决反对“追梦人”入籍。

【避免重蹈覆辙】

上个月美国联邦政府非核心部门“关门”就与国会两党对移民问题久争不下有关。当时，多数民主党籍参议员希望将保护“追梦人”的立法与联邦政府临时拨款法案绑到一起投票通过，但遭共和党领导层拒绝，导致法案未能及时通过。

此后美国国会还是通过了临时拨款法案，持续3天的政府“关门”尴尬得以缓解。两党商定，将继续谈判，争取在2月8日前就移民等相关事项达成协议，通过2018财年长期预算案，为政府拨款。

然而，随着8日临近，移民之争依然难觅出路。路透社报道，共和党众议员5日晚被告知，国会将继续通过临时拨款法案，维持联邦政府运转至3月23日。法新社评论道，上个月“关门”的尴尬让国会议员们“学聪明”了。

但参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔说：“被骡子踢两次就是没长记性。”（海洋）（新华社专特稿）

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