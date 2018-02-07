荷兰与土耳其闹翻：我的大使撤回，你的大使别来

荷兰政府5日宣布，撤回驻土耳其大使，同时不允许新任土耳其大使到荷兰赴任。

荷兰政府外交部说，荷方决定“正式撤回”自2017年3月以来一直没能获准入境土耳其的现任驻土耳其大使。因而，“只要荷兰在土耳其没有大使，荷兰就不会允许一名新任土耳其大使到荷兰履职”。

荷兰与土耳其关系恶化缘起荷方2017年3月以不同方式把两名土方政府部长驱逐出境，以阻止那两名官员到荷兰西南部城市鹿特丹参加一场土耳其裔民众集会。集会在荷兰议会选举前夜举行，以支持可能赋予土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安更多权力的“修宪公投”为目的。

荷兰与土耳其的外交关系已持续大约4个世纪，将近40万土耳其裔人士在荷兰居住。

土耳其政府发言人贝基尔·博兹达在一场内阁会议结束后告诉记者，土耳其和荷兰双边事务现在由双方临时代办处理，荷兰撤回大使不会导致“断交”。他表示，“希望两国可以尽快成功解决这一问题”。

按荷兰广播节目公司的说法，荷土双方试图找到一种无需道歉就可以修复关系的“魔法方案”。只是，关系恶化比预想更为严重，“这种方案显然还没找到”。（周啸天）【新华社微特稿】

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