纸厚的十万分之一！印度称造出“世界最薄材料”

印度理工学院甘地讷格尔分校的科研人员宣布，已成功制造出世界最薄材料，厚度仅为一张纸的十万分之一。这一新材料可应用于下一代电池和能吸收紫外线的涂料等。

据今日俄罗斯电视台网站5日报道，利用二硼化镁造出的新材料厚度仅为1纳米。人类一根头发厚度约8万纳米，脱氧核糖核酸（DNA）的直径也有2.5纳米。

印度理工学院甘地讷格尔分校化学工程系的卡比尔·贾苏亚说，新材料制造方法“特别简单”，将二硼化镁溶于水，并掌握好再结晶时间即可。

贾苏亚说，此前制造类似纳米材料需要凝华过程，这一过程的高昂成本限制了它们的应用范围。而此次造出的新材料能被用于制造吸收紫外线的透明薄膜、工程用储氢材料，以及下一代电池和纳米催化剂等。

超薄材料一直是热门科研课题。制成石墨烯的两名科学家2010年获诺贝尔物理学奖。（海洋）【新华社微特稿】

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