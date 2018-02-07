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每天18小时 丘吉尔扮演者戏内外经历“至暗时刻”

2018年02月07日07:25  来源：新华网
 

　　英国演员加里·奥尔德曼凭借在电影《至暗时刻》中扮演二战时期英国首相丘吉尔的精彩表现获得第90届奥斯卡奖最佳男主角提名。媒体称，奥尔德曼为塑造这个角色付出艰辛努力，经历了他本人的人生“至暗时刻”。

　　奥尔德曼无论相貌还是身材都与丘吉尔相差甚远，所以，光是为了从外形上再现这位著名首相，就要费相当大工夫。

　　英国《每日邮报》报道，奥尔德曼拍这部戏期间，通常每天凌晨1时45分开始为当天拍摄做准备，先花3小时45分钟左右让化妆师用各种工具和材料做出酷似丘吉尔的相貌，再用45分钟套上一件照丘吉尔身材特制的肉色“胖子服”。套上这件从脖子到脚踝的特殊衣服，奥尔德曼身体各个部位立即长出一层厚厚的“脂肪”。

　　外形就绪后开始拍摄，每天拍摄时间达10至12个小时，拍完要花45分钟卸妆，“（工作）18个小时后，上床睡觉，”奥尔德曼说。

　　奥尔德曼的努力没有白费。丘吉尔的孙辈之一、74岁的作家西利娅·桑迪斯说，以前看过其他人扮演的丘吉尔，都觉得不够好，而奥尔德曼演得“棒极了”。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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