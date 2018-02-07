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英推出魔鬼气息火辣冰激凌 吃前要签“生死状”

2018年02月07日07:24  来源：新华网
 

　　如果用“火辣”来形容冰激凌，你是不是觉得奇怪？不过，英国格拉斯哥“奥德维奇咖啡及冰激凌屋”推出的“魔鬼气息”冰激凌的确堪称火辣，因为它的原料中包括辣椒，根据斯科维尔辣度检测体系，辣度超过150万单位。斯科维尔辣度检测方法是把辣椒汁水稀释到品尝不出辣味。150万单位意味着把辣椒汁水稀释150万倍，才能彻底中和辣味。难怪美国奇趣新闻网站称“魔鬼气息”是世界上最危险的冰激凌。

　　奥德维奇咖啡及冰激凌屋老板马丁·班多尼对“魔鬼气息”的配方保密，但称这在意式冰激凌制作者中并非秘密，他们在一年一度的业内聚会时用它来试胆。祖籍意大利的马丁认为，应该充分开发这种试胆“武器”的商业价值，于是计划于今年情人节前后在店里推出“魔鬼气息”冰激凌试吃活动。出于安全考虑，他要求试吃冰激凌的人必须年满18岁，且在试吃前须签下相关文件。

　　马丁说：“它真的很辣。如果爱吃辣，你会喜欢它，但可能会有奇怪的味觉体验，毕竟冰激凌是凉的，但味道火辣。”如果试吃反馈良好，店里会把“魔鬼气息”正式写进餐单。（乔颖）【新华社微特稿】

　　

(责编：樊海旭、常红)
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