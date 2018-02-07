俄罗斯驻叙利亚大马士革贸易代表处遭炮击

新华社莫斯科２月６日电（记者鲁金博）俄罗斯外交部６日在官方网站发布消息，证实俄罗斯驻叙利亚首都大马士革的贸易代表处当天遭迫击炮袭击，所幸无人受伤。

俄外交部消息说，一枚炮弹击中贸易代表处建筑，虽没有造成人员伤亡，但是建筑被损毁。俄外交部强烈谴责这一恐怖袭击。

据今日俄罗斯通讯社报道，叙利亚反对派当天对大马士革老城区进行炮击，一枚炮弹击中俄罗斯驻叙利亚大马士革贸易代表处。此外，俄罗斯在大马士革的人道救援物资发放点以及大马士革部分老城区宗教建筑也遭袭。

近几年来，俄罗斯驻叙利亚大使馆曾多次遭武装分子炮击，造成多名使馆工作人员伤亡。去年１１月，俄驻叙使馆被一枚迫击炮弹击中，使馆外墙、电力系统以及供水系统遭到不同程度破坏。

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