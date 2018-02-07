日本北陆地区大雪造成多人伤亡

由于受强寒流影响，日本北陆地区的福井县、石川县和富山县６日遭遇几十年不遇的大雪，目前已造成１人死亡、３０人受伤，当地交通受到严重影响。

据日本气象厅消息，截至当地时间晚８时，北陆地区三县多个地区积雪超过１米，是往年积雪厚度的５到６倍。气象厅提醒民众尽量减少外出。

据福井县警方消息，福井市发现一辆被大雪掩埋的未熄火汽车，车内一名男子疑似因一氧化碳中毒死亡。福井、石川、富山三县至少有１２人因上房顶除雪跌落摔伤。

此外，在福井县８号国道一处长约１０公里的路段，大雪导致约１５００辆汽车抛锚。日本陆上自卫队应福井县政府要求于６日下午展开救援，参与除雪作业并分发救援物资。

大雪还造成北陆地区交通受到严重影响。北陆新干线金泽至富山路段停运，包括大阪至金泽特快列车在内的１０４趟列车当天停运，小松机场和富山机场的５２个航班全部取消。（记者姜俏梅 王可佳）

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