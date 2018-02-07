美众议院同意公布民主党“通俄门”调查备忘录

美国国会众议院情报委员会５日同意公布一份有关联邦调查局和司法部“通俄门”调查的民主党机密备忘录，以期平衡上周解密的共和党备忘录。

上周，共和党占多数的众议院情报委员会投票决定公布共和党备忘录，同时否决公布民主党备忘录。共和党备忘录称，联邦调查局和司法部在“通俄门”调查初期申请监听一名特朗普竞选团队顾问时滥用了相关法律。

众议院情报委员会民主党人亚当·希夫表示，共和党备忘录不准确、有误导性，民主党的备忘录将逐一反驳。如果委员会拒绝发布民主党备忘录，将站不住脚，从而“被迫”同意。

据悉，该委员会还同意将民主党备忘录送至联邦调查局和司法部进行审议。

美国总统特朗普有５天时间决定是否公布民主党备忘录。一名白宫官员５日说，这份民主党备忘录将被审阅，特朗普或在本周内作出决定。

围绕共和党备忘录，共和党人称，这份备忘录反映出联邦调查局和司法部调查“通俄门”背后的政治动机。民主党人则认为，共和党人的目的在于破坏由特别检察官罗伯特·米勒主持的“通俄门”调查的公信力。

联邦调查局、司法部同白宫的关系近日也因共和党备忘录的解密及其中指称而变得更加紧张。（记者 孙丁 徐剑梅）

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