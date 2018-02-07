朝韩“冬奥外交”三大看点

据朝鲜《劳动新闻》６日报道，朝鲜艺术团５日启程前往韩国，为即将于９日开幕的平昌冬奥会进行祝贺演出。朝中社５日消息确认，朝鲜将派出以最高人民会议常任委员会委员长金永南为团长的高级别代表团，出席平昌冬奥会开幕式。

自冬奥外交开展以来，朝鲜半岛局势出现缓和。平昌冬奥会期间，国际舆论将高度关注韩朝、美朝、韩日之间的互动情况，探究半岛局势演变趋势。

朝韩如何互动

韩国方面对金永南率团出席冬奥会表示欢迎。青瓦台５日表示，金永南是朝鲜宪法规定的国家元首，朝方派金永南出席平昌冬奥会显示了诚意，展示了朝鲜改善南北关系和确保冬奥会成功的决心。

据韩国媒体援引总统府青瓦台官员的话说，冬奥会开幕式期间，预计韩国总统文在寅将与金永南会晤，但会晤的形式尚不确定。

朝韩双方在冬奥会期间的互动情况事关文在寅政府冬奥外交的成效。一段时间以来，为确保平昌冬奥会顺利举行，韩国政府一直为妥善处理韩朝、韩美之间的关系而努力，也因此面临来自美国和国内的双重压力。

据韩国民调机构“真实计量器”２月初最新调查结果，文在寅的支持率结束“三连跌”的态势，回升至６２．６％。此前，因组建平昌冬奥会朝韩女子冰球联队、北南持朝鲜半岛旗共同入场等“冬奥外交”举措，文在寅政府对朝“低姿态”的外交政策在韩国国内引发反弹，其支持率一度陡降。

辽宁社会科学院朝鲜韩国研究中心主任吕超认为，能否妥善处理韩美关系、朝美关系的互动演变，是文在寅政府稳定国内局势的关键，也是南北关系能否缓和的关键。

美朝会否接触

美国副总统彭斯将率团出席冬奥会。彭斯２日在宾夕法尼亚州的一次活动中曾表示，自己此行将为美国奥运健儿加油助威，但同时将传达“战略忍耐”时代已结束的信息；美国将持续进行所有经济和外交施压，直至朝鲜完全、永远地放弃核武器和弹道导弹项目。

美国国务卿蒂勒森５日表示，目前不排除彭斯或其他美国官员接受邀请，与朝鲜代表团举行会谈的可能，“我们必须视情况而定”。

面对美国的强硬态度，朝方也摆出了针锋相对的姿态。

朝鲜外务相李勇浩近日致信联合国秘书长古特雷斯，谴责美国在当前北南对话取得良好成果、国际社会对半岛局势趋缓表示欢迎之时，执意派遣核动力航母战斗群等前往朝鲜半岛周边，呼吁联合国对此予以关切并采取相应举措。

北京大学教授、朝鲜半岛问题论坛主任金景一指出，尽管朝韩举行了高级别会谈，但朝美在奥运期间进行超越体育范畴的政治接触的可能性依旧很低。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员王俊生认为，如果冬奥会期间美朝不接触或谈不拢，美韩势必在冬奥会后重启联合军演，朝鲜也极有可能再次进行核（导）试验，届时半岛局势有可能重回恶性循环境地，甚至不排除紧张对峙局面进一步升级的可能。

日韩分歧难解

１月２４日，日本首相安倍晋三宣布出席平昌冬奥会开幕式并访问韩国。分析人士指出，此举体现出安倍政府对日韩合作的重视。

韩日政府近期围绕“慰安妇”问题龃龉不断。安倍表示，他将在出席冬奥会开幕式期间与韩国总统文在寅举行会谈，就“慰安妇”问题协调立场。分析人士认为，韩日在“慰安妇”问题上的分歧难解，安倍此次韩国之行难以改善日韩关系。

在对朝战略上，韩日之间也存在明显分歧。安倍政府一直跟随美国，维持最大限度对朝施压政策，与青瓦台存在温差。安倍在此前接受《产经新闻》采访时明确表示：“冬奥会是冬奥会，应该与安保议题分开考虑。维持最大限度对朝施压的方针不允许丝毫动摇。”

《产经新闻》４日报道称，安倍计划９日与文在寅会谈期间敦促韩国在冬奥会结束后，于３月中旬立即重启韩美军演。

王俊生表示，日本对朝鲜半岛问题的影响力较小，能做的有限，主要充当配合美国的角色。但同时应该看到，日本采取持续对朝施压的政策有助于安倍实现其国内政治目的。(新华社记者 于荣)

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