马尔代夫警方逮捕首席大法官

新华社马累２月６日电（记者朱瑞卿 唐璐）马尔代夫警方６日在社交媒体推特上宣布，因调查需要已经逮捕首席大法官阿卜杜拉·赛义德。

据当地媒体报道，马尔代夫总统亚明发布紧急状态命令后，目前已有５人被逮捕，其中包括首席大法官阿卜杜拉·赛义德、法官阿里·哈米德以及负责所有司法事务的司法行政部负责人哈桑·赛义德。

当天凌晨，马尔代夫前总统、反对党联盟重要领导人加尧姆在其首都马累的住所被马尔代夫特警队以“蓄意推翻政府”的罪名逮捕。

本月１日，马尔代夫最高法院突然发布裁决令，要求亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等９名反对派领导人。４日，最高法院再次发布裁决令，称因总统亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。

５日早些时候，总统办公室发布声明说，亚明给最高法院写了３封信解释有关执行其１日裁决令将面临的挑战。当天晚上，马尔代夫法律事务部长沙库尔通过国家电视台宣布，亚明正式发布命令，从当天开始全国实行为期１５天的紧急状态。

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